Motorradfahrer stürzt über die Leitplanke in Rohrachschlucht

Zwischen Scheidegg und Sigmarszell ist ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Der 26-Jährige stürzte 20 Meter tief in die Rohrachschlucht.

11.04.2021 | Stand: 19:43 Uhr

Erneut ist es auf der B 308 bei Sigmarszell zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 26-Jähriger aus der Geltendorfer Gegend stürzte am Samstagnachmittag in die Rohrachschlucht. Die Niederstaufener und Lindenberger Feuerwehr, Notärzte und Sanitäter bargen den Motorradfahrer. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann aus ungeklärter Ursache zwischen Scheidegg und Sigmarszell von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer knallte gegen die Leitplanke und flog in der zweiten Kehre über die Straßenbegrenzung hinaus ins Dickicht. Der Verunglückte kam nach etwa 20 Metern zum Liegen.

Motorrad ohne Kontrolle

Seine Maschine schlitterte bei dem Unfall führerlos über die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad. Dessen Fahrer, ein 82 Jahre alter Mann, stürzte ebenfalls. Während sich der 82-Jährige hingegen nur leicht verletzte, musste der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ravensburg gebracht werden. Wie schlimm der Mann verletzt ist, ist unklar. An beiden Krafträdern entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 3300 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Lindenberger Polizeirufnummer (0 83 81) 9 20 10 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.