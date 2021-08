Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der B308 bei Scheidegg (Landkreis Lindau) mit einem Traktor zusammengeprallt. Das ist bisher bekannt.

12.08.2021 | Stand: 19:58 Uhr

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der B308 an der Gretenmühle in Scheidegg (Landkreis Lindau) ereignet. Laut Erstinformation der Polizei ist ein Motorradfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen.

Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort an der Rohrach.

Weitere Informationen folgen.