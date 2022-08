Müll in Lindenberg: Alle Infos zu Terminen, Entsorgung, Wertstoffinseln und Hundekot

Die Mitarbeiter der Stadt Lindenberg sind täglich unterwegs, um Abfalleimer zu leeren und Unrat zu beseitigen. Was mit dem Müll passiert.

25.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ausrangierte Gartenmöbel liegen drin, eine nackte Puppe und gelbe Wertstoffsäcke. Alles Dinge, die nichts in dem mächtigen Restmüllcontainer zu suchen haben, der auf dem Gelände des Bauhofs in Lindenberg steht. Und die doch leider immer wieder dort landen, weil nicht jeder seinen Unrat vorschriftsmäßig entsorgt. „Grundsätzlich funktioniert es gut. 99 Prozent machen es richtig. Es sind leider immer wieder die gleichen schwarzen Schafe“, sagt Bauhofleiter Richard Herz. Was man über den Müll in der Stadt Lindenberg wissen sollte.