Müssen Hunde in den Wäldern bei Opfenbach an die Leine?

Auf Tafeln im Bereich Opfenbach ist von Leinenzwang die Rede. Den gibt es nicht, sagt das Landratsamt. Trotzdem müssen Hundehalter in Waldnähe Regeln beachten.

Die Schilder, die seit längerem an Waldrändern im Bereich Opfenbach stehen, sollen wohl einen offiziellen Eindruck erwecken. „Leinenzwang für Hunde“ steht darauf geschrieben und klein darunter „gemäß Landesjagdgesetz“. Das allerdings ist schlicht eine Erfindung. Einen generellen Leinenzwang in freier Natur gibt es in Bayern nicht, bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage der Heimatzeitung. Hundebesitzer sollten in Waldnähe und erst Recht im Wald trotzdem vorsichtig sein. Nachfolgend ein Überblick, was in Bayern gilt und was nicht.

Gibt es einen Leinenzwang für Hunde in Bayern?

Nein, den gibt es nicht, sagt das Landratsamt – auch nicht im Wald. Das gilt im Übrigen auch für Baden-Württemberg. Gemeinden als Sicherheitsbehörden können allerdings Regelungen erlassen, die für einzelne Tiere oder Orte gelten. In Lindenberg beispielsweise, hat die Stadt Leinenzwang am Waldsee vorgeschrieben.

Wer hat die Schilder aufgestellt?

Das Landratsamt weiß nach eigenem Bekunden nicht, von wem die Schilder stammen. „Gemäß Landesjagdrecht“ könne jedoch kein Leinenzwang angeordnet werden.

Dürfen Hunde deshalb unbeaufsichtigt im Wald laufen?

Auch das verneint das Landratsamt. Wer seinen Hund in einem Jagdrevier „unbeaufsichtigt“ frei laufen lasse, begehe eine Ordnungswidrigkeit. Geregelt ist das in Artikel 56 des Bayerischen Jagdgesetzes.

Dürfen Jäger einen wildernden Hund töten?

Ja, sagt das Landratsamt. Grundsätzlich dürfen Jäger wildernde Hunde töten. Anerkannt sei das auch unter dem Gesichtspunkt des Tierschutzes. Geregelt ist das Töten von wildernden Hunden ebenfalls im bayerischen Jagdgesetz.

Unter welchen Bedingungen darf ein Jäger einen Hund erschießen?

Auch dafür gibt es Regeln. Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und es gefährden können, erklärt das Landratsamt. Dazu gelten nicht nur das Hetzen und Töten des Wildes. Es genüge bereits, wenn der Hund stöbere oder eine Spur aufnehme, ohne dass der Halter durch Rufen oder Pfeifen einwirken könne.

Was gilt für streunende Katzen?

Auch Katzen dürfen nach Auskunft des Landratsamtes zur Ausübung des Jagdschutzes getötet werden – wenn sie in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen oder in einer Falle gefangen werden.

Wie sollten sich Hundehalter grundsätzlich verhalten?

Hundehalter sollten den Wald vorrangig als Lebensraum für Wildtiere sehen und nicht als Spielwiese für den eigenen Hund, raten Landratsamt und Naturschutzbehörde. Das hat praktische Folgen: Menschen sollten mit ihren Tieren auf den Wegen bleiben, Rückzugsräume der Tiere respektieren und Hunde an die Leine nehmen. Sie sollten sich zudem ruhig verhalten und dafür sorgen, dass der Hund möglichst nicht bellt. Denn das beunruhige Wildtiere. Unterlassen sollten Hundehalter auch Spiele, die ihren vierbeinigen Begleiter zum Bellen animieren. (Lesen Sie auch: So hoch ist die Hundesteuer in den Allgäuer Gemeinden)

Gibt es Zeiten, in denen Hundehalter besonders umsichtig sein sollten?

Ja, die gibt es. Besondere Umsicht ist laut Landratsamt zu den Setz- und Aufzuchtzeiten, also in der „Kinderphase“ der Jungtiere geboten. Die Schonzeiten sind je nach Tierart etwas unterschiedlich. In der Regel sind sie im Frühjahr.

