Multiple Sklerose: Wie eine seltene Krankheit zwei Menschen verbindet

Gerhard Schmidt war Krankenpfleger. Später lernte der 80-Jährige die an Multipler Sklerose erkrankte Thea Satzger kennen. Nun hat er eine andere Aufgabe.

07.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist eine tragische und zugleich schöne Geschichte: Thea Satzger, die 1995 die Diagnose erhielt, an Multipler Sklerose (MS) zu leiden und heute an den Rollstuhl gebunden ist, spricht gar von einem „Märchen“. Denn dass sie in ihrer Situation noch einmal einen Partner finden würde, daran konnte selbst die trotz der Krankheit von Optimismus geprägte Frau kaum glauben. Eine Zeitungsanzeige brachte sie vor acht Jahren in Kontakt mit Gerhard Schmidt. Der pensionierte Krankenpfleger zog wegen seiner Partnerin nach Lindenberg und kümmert sich jeden Tag um sie – und er engagiert sich mit ihr in der MS-Gruppe Westallgäu, die er seit diesem Jahr leitet.

