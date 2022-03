Ein Generationenwechsel hat die Musikapelle Gestratz vollzogen: Arthur Prinz gibt sein Amt nach 20 Jahren ab. Was für ihn das Highlight seiner Amtszeit war.

28.03.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Dieser Abend hat Vereinsgeschichte geschrieben: Gleich drei Generalversammlungen hatte die Musikkapelle Gestratz innerhalb von drei Stunden zu absolvieren. Denn coronabedingt konnten die Versammlungen 2020 und 2021 nicht stattfinden. Am Ende stand ein Generationswechsel: Nach 20 Jahren hat Arthur Prinz sein Amt als Erster Vorsitzender abgegeben. Er war zugleich nach 260 Jahren Vereinsgeschichte der Letzte in diesem Amt. Denn künftig steht ein dreiköpfiges Team an der Spitze der Kapelle.