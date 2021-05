Musikkapelle Heimenkirch freut sich auf Bezirksmusikfest 2022

Die Musikkapelle feiert 2022 ein Jubiläum. Trotz der Verunsicherung durch Corona ist die Motivation groß. Wieso aber noch keine Einladungen verschickt worden sind.

Im vergangenen Jahr wäre die Musikkapelle Röthenbach gerne Gastgeberin gewesen, in diesem Jahr wäre der Musikverein Oberreitnau an die Reihe. Das Corona-Virus aber hat auch die Blasmusikwelt auf den Kopf gestellt – und die Instrumente verstummen lassen. Umso freudiger gibt die Musikkapelle Heimenkirch bekannt, dass sie im nächsten Jahr das Bezirksmusikfest ausrichten wird: von 7. bis 10. Juli 2022 auf einer Festwiese in Meckatz.

Wie genau das ablaufen wird, können die Verantwortlichen zwar noch nicht sagen. Aber: „Irgendetwas machen wir sicher“, sagt Toni Eller, der gemeinsam mit Johann Preis und Christian Prinz das Vorstandsteam bildet.

Anfang 2020, kurz bevor Corona auch in Deutschland das gesellschaftliche Leben ausbremste, hatte sich die Musikkapelle Heimenkirch um das Bezirksmusikfest 2022 beworben. Sie feiert im nächsten Jahr ihr 215-jähriges Bestehen. Schon 2007 und 1997 waren die Heimenkircher Gastgeber.

"Jedem fehlt es, dass man in ein Festzelt gehen kann"

Als die Pandemie auch Anfang diesen Jahres Veranstalter in den verschiedensten Bereichen verunsicherte, stand bei der Musikkapelle Heimenkirch die Grundsatzentscheidung an: entweder absagen oder mit der Vorbereitung beginnen. Der 20-köpfige Festausschuss war für Letzteres. Und auch alle anderen Mitglieder der Kapelle haben große Lust, ein Fest auf die Beine zu stellen, sagt Toni Eller. „Die Motivation ist hoch. Jedem fehlt es, dass man in ein Festzelt gehen kann – und zwar nicht nur den Musikanten.“ Die Heimenkircher seien berühmt dafür, dass sie gern festen, fügt Eller an.

Die Vorbereitungen laufen bereits. Und sie sind – dank Corona – kompliziert. „Wir sichern uns das Inventar bei der Brauerei und die technischen Anlagen“, erklärt Toni Eller. Ein Zelt von 84 auf 40 Meter ist reserviert. Zu einigen Musikgruppen gibt es Kontakte. „Man spricht mit dem einen oder anderen – aber spruchreif ist noch nichts.“

Musikkapelle Heimenkirch fährt auf Sicht

Bei allen Schritten fahren die Organisatoren auf Sicht. Schließlich weiß heute noch niemand, in welcher Form im nächsten Jahr Großveranstaltungen möglich sein werden. Darum wurden bisher keine Einladungen verschickt, aber alle Musikkapellen des Bezirks 7 Lindau schriftlich informiert. „Die erhalten, wenn unser Fest stattfindet, sicher eine Einladung“, sagt Eller. „Und je nachdem, was erlaubt ist, kommen weitere Kapellen dazu.“

Im Oberallgäu, Vorarlberg und Altlandkreis Wangen hat die Musikkapelle Heimenkirch den Gemeinden ihren Termin bekannt gegeben, damit es keine Überschneidungen mit anderen Festveranstaltungen gibt.

Programm für Bezirksmusikfest 2022 in Heimenkirch noch offen

Ein konkretes Programm steht noch nicht, aber nichts wünschen sich die Heimenkircher Musikanten mehr als ein ganz normales Bezirksmusikfest mit Wertungsspielen, Konzerten und Geselligkeit im Zelt, Festumzug und Gesamtchor. 3000 Gäste werden am Sonntag unter normalen Umständen erwartet. Und selbst wenn es noch Einschränkungen geben sollte, ist Toni Eller überzeugt: „Wir machen ein Bezirksmusikfest – egal in welcher Form.“