Musikkapelle Stiefenhofen beweist große Freude an der Musik

Die Musikkapelle spielt unter Dirigent Roman Baur ein abwechslungsreiches Programm in der Festhalle Stiefenhofen und beschert den Gästen einen Gänsehautmoment.

18.10.2022 | Stand: 09:35 Uhr

Mit einem abwechslungsreichen Jahreskonzert hat die Musikkapelle Stiefenhofen ihre Gäste in der voll besetzten Festhalle begeistert. Zwei Mitglieder erhielten an diesem Abend eine besondere Ehrung. Am Ende gab es eine Zugabe zur Zugabe.

„A miigele Musik“ war das Motto des Konzerts. Und Rudi Köberle, der durch das Programm führte, machte deutlich, dass der Abend gemäß dieser Beschreibung „gemütlich, angenehm und lieblich“ sein sollte. Es wurde aber auch unterhaltsam, reich an Höhepunkten und mitreißend. Gleich mehrfach klatschte das Publikum mit, etwa bei der „Southbrass-Polka“ oder dem Medley „We built this city“, das geradezu Partystimmung in die Halle brachte.

Musikanten aus Stiefenhofen können sowohl leise als auch beherzt

Dabei hatte das Programm recht festlich begonnen. Die bekannte Mittelpassage von „Pomp and Circumstance“ entführte in die Welt des englischen Adels. Doch sogleich ging es nach Italien mit dem facettenreichen „Il Posiglione d’Amore“. Immer wieder verstand es Dirigent Roman Baur, die 41 Musikantinnen und Musikanten auf der Bühne zu sowohl leisen Klängen als auch zum beherzten Miteinander anzuleiten Dabei war eines immer wieder spürbar: die Freude am gemeinsamen Musizieren. Das Musizieren pflegte die Kapelle auch heuer in unterschiedlichen Besetzungen. Mal gemeinsam, mal in der Formation „Junge Musikanten“ und mal als „4er Blech“.

Was die Gäste des Konzerts in Stiefenhofen mitnehmen

Zwei besondere Soli beeindruckten die Gäste: Rockig ging es beim „Highway to hell“ zu, das Jodok Siegel mit Schauspiel- und Gesangstalent leidenschaftlich darbot. Und am Ende mussten Beate Lingelhel, Barbara Stokklauser und Valentin Schmidt nach viel Applaus gleich zweimal „Zäme Häbe“ singen. Dessen letzte Zeile entließ die Besucherinnen und Besucher in eine unruhige Welt mit Inflation, Ukraine-Krieg und Energiekrise: „Zäme häbe bis di Zeit überstande sind“ – ein Gänsehautmoment.

Ein leidenschaftliches Solo sang Jodok Siegel. Bild: Olaf Winkler

Keine Sorgen muss sich die Musikkapelle um ihren Nachwuchs machen. Er ist Teil des „Weschtallgaier Notenchaos“. Auch diese Jugendkapelle zeigte zu Beginn eindrucksvoll ihr Können.

Wie in den Vorjahren bildete das Konzert in Stiefenhofen den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Jahreskonzerten. So sollte es auch im Vorjahr sein, erinnerte der Bezirksleiter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Helmut Münzel. Doch damals blieb es das einzige Konzert. Heuer hofft Münzel, dass noch zahlreiche weitere Konzertabende mit Blasmusik folgen.

Musikkapelle Stiefenhofen ehrt verdiente Mitglieder:

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Hans-Karl Müller und Wolfgang Rasch.

Für zehn Jahre als stellvertretende Dirigentin wurde Gerlinde Lackner-Stokklauser ausgezeichnet.

Kurse: Den D3-Kurs (Gold) hat Isabel Blank erfolgreich absolviert, den D2-Kurs (Silber) Katharina Stokklauser, den D1-Kurs (Bronze) Eva Paulus, Johanna Rasch und Marius Mohr.

Das Konzertprogramm

Jugendkapelle „Weschtallgaier Notenchaos“:

„Smoke on the Water“ von Ritchie Blackmore, arrangiert von J. Vinson

„Clarinet Boogie“ von Andrea Balent

„Kimm guat hoam“ von „Die Seer“, arrangiert von Daniel Maizner

Musikkapelle Stiefenhofen: