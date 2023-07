Bezirksmusikfest steht aus: Was Besucher wissen sollten

Die Musikkapelle Unterreitnau ist bestens gerüstet, um Tausende Gäste zu begrüßen. Was am Wochenende beim Bezirksmusikfest alles geboten ist.

Drei Tage vor dem Fassanstich ist Stefan Grimminger entspannt. „Es läuft bestens“, sagt der Vorsitzende der Musikkapelle Unterreitnau über die Vorbereitungen zum Bezirksmusikfest. Vier Tage feiert die Kapelle mit Tausenden Gästen ihr 200-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „#himmlisch feschtn“ bietet sie Blasmusik zwischen traditionell, Stimmung und böhmisch-mährisch, außerdem ein Sportholzfäller-Event.

„Das Zelt steht, das Wetter macht mit“, sagt Stefan Grimminger, hörbar zufrieden mit Blick auf das nahende Fest. 70 Helferinnen und Helfer haben am Freitag, etwa gleich viele am Samstag, mitangepackt. Über 3000 Menschen finden in dem Festzelt Platz, das auf einer Wiese zwischen Unterreitnau und Bechtersweiler steht. Aktuell sind 40 Frauen und Männer damit beschäftigt, Kabel zu legen, die Beleuchtung zu installieren und die Inneneinrichtung zu montieren.

Rund um das Zelt sind die Parkplätze angeordnet, Freundinnen und Freunde der Blasmusik brauchen also keine langen Fußwege zurückzulegen. Eine direkte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gibt es nicht, die nächste vom Stadtbus Lindau angefahrene Haltestelle befindet sich einen Kilometer entfernt in Unterreitnau. Allerdings hat der Festveranstalter ein privates Unternehmen beauftragt, Gäste mit einem Shuttle-Bus Richtung Eriskirch, Tettnang und Lindau zu fahren.

39 Kapellen werden am Sonntag am Festzug teilnehmen: Musikvereine aus dem Landkreis Lindau, den württembergischen Nachbargemeinden sowie weitere befreundete Kapellen. Zum Sternmarsch am Donnerstag kommen auch einige Kapellen aus Vorarlberg nach Unterreitnau. Um all die Musikantinnen und Musikanten sowie die Besucher des viertägigen Fests kümmern sich Hunderte von Helferinnen und Helfer.

So sieht das Festprogramm aus

13. Juli: 18.30 Uhr Internationaler Sternmarsch, 19 Uhr Fassanstich, 19.30 Uhr Stimmungsabend mit den Musikvereinen Scheffau, Kressbronn und Krumbach. Freitag , 14. Juli: Brass Partynacht mit „Die Brasserie“ (20 Uhr) und „Allgäu Feager“ (22.30 Uhr).

, 14. Juli: Brass Partynacht mit „Die Brasserie“ (20 Uhr) und „Allgäu Feager“ (22.30 Uhr). Samstag , 15. Juli: 11 Uhr Stihl Timbersports Cup, Qualifikation Deutsche Meisterschaft der Sportholzfäller; ebenfalls 11 Uhr, Jugendkapellentreffen, 15 Uhr Kreis-Seniorentag mit dem Bezirks-Seniorenorchester, ab 20.30 Uhr böhmisch-mährische Blasmusik mit „PS:Reloaded“.

, 15. Juli: 11 Uhr Stihl Timbersports Cup, Qualifikation Deutsche Meisterschaft der Sportholzfäller; ebenfalls 11 Uhr, Jugendkapellentreffen, 15 Uhr Kreis-Seniorentag mit dem Bezirks-Seniorenorchester, ab 20.30 Uhr böhmisch-mährische Blasmusik mit „PS:Reloaded“. Sonntag, 16. Juli: 9 Uhr Festgottesdienst, 10.30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Wasserburg. 13 Uhr Gesamtchor in Unterreitnau, 13.45 Uhr Festumzug zum Festplatz; 18 Uhr Festausklang.

