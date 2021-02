Musikunterricht in der Pandemie: "Die Bläserklassen leiden immens“

Die Musikschulleiter Artur Tronsberg und Martin Ess denken sich alles Mögliche aus, damit junge Menschen die Freude am Instrument nicht verlieren. Dabei stoßen sie an Grenzen.

08.01.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Fast 1000 junge Menschen nehmen im Westallgäu Unterricht an den beiden großen Musikschulen. Diese haben 2020 als schwieriges Jahr erlebt, in dem sie ganz neue Wege ausprobieren mussten, um ihren Schülerinnen und Schülern Fertigkeiten am Instrument zu vermitteln. Im Interview schildern Martin Ess. Leiter der Sing- und Musikschule Westallgäu, und Artur Tronsberg, Leiter der Musikschule Lindenberg, welche Form des Unterrichtens und Musizierens in der Pandemie bisher funktioniert hat - und was in diesen Zeiten auf der Strecke bleibt.