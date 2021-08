Mysteriöse Meldung in Lindau: Machten 80 Jugendliche Jagd auf einen 19-Jährigen?

Ein mysteriöser Vorfall beschäftigt die Polizei in Lindau. Ein 19-Jähriger teilte mit, dass er in einem Parkhaus von Jugendlichen gejagt werde.

21.08.2021 | Stand: 13:10 Uhr

Am Freitag teilte ein 19-jähriger Autofahrer aus Wangen mit, dass er von mehreren Jugendlichen im Parkhaus auf der Insel in Lindau gejagt werden würde. Ein weiterer Mann gab an, dass es sich hierbei um eine Gruppe von 80 Jugendlichen handeln solle.

Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zum Parkhaus entsandt. Dort konnten dann jedoch weder die Jugendlichen noch der Geschädigte angetroffen werden.

Die Hintergründe der Mitteilungen sind vollkommen unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Tel. 08382/9100 zu melden.