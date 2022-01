Die Lindauer Wasserschutzpolizei hat die Herkunft einer Urne ermittelt, die in Wasserburg am Bodensee angespült wurde.

Von Lisamarie Haas

26.01.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Mitte Dezember ist eine Urne am Bodenseeufer in Wasserburg angespült worden. In der Urne befanden sich noch Aschereste. Die Polizei vermutete die Angehörigen der verstorbenen Person in der Schweiz. Jetzt hat die Lindauer Wasserschutzpolizei die Besitzer der Urne ausfindig gemacht.