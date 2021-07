Nächste Impfaktion findet in Röthenbach statt

Mehrere tausend Menschen ab zwölf sind ohne Impfschutz. Landrat Stegmann ruft dazu auf, die Sommerferien für eine Impfung zu nutzen. Wo das möglich ist.

Mehrere tausend Menschen ab zwölf sind nach Schätzungen des Landratsamtes Lindau immer noch ohne Impfschutz. Landrat Elmar Stegmann ruft nun dazu auf, die Zeit in den Sommerferien für eine Corona-Impfung zu nutzen. Auch in der kommenden Woche findet wieder eine Sonderimpfaktion auf dem Land statt. Auf Initiative von Bürgermeister Stephan Höß wird dieses Mal in Röthenbach geimpft.

Gemeinden und Unternehmen bieten Impfaktionen an

Bereits in der vergangenen Woche kamen die Impfteams das erste Mal in die Landgemeinden des Landkreises Lindau. Am Mittwoch hatte die Gemeinde Grünenbach eine Sonderimpfaktion ins Leben gerufen (wir berichteten). 80 Personen bekamen einen Piks. Auch in den Unternehmen schreiten die Impfungen voran. Bei der Firma Hochland, die ihre Zentrale in Heimenkirch hat, haben beispielsweise über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Impfung erhalten. Eine weitere Aktion fand im Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Zech am Freitag in Lindau statt.

Nächste Impfaktion im Westallgäu

Die nächste Impfaktion wird in Röthenbach durchgeführt. Am Freitag, 6. August, ist von 14 bis 18 Uhr in der Aula der Schule Röthenbach ein mobiles Team der Impfzentren vor Ort. Eingeladen sind alle Personen über zwölf Jahren. Minderjährige müssen die Einverständniserklärung ihrer Eltern mitbringen. Bei unter 16-Jährigen muss mindestens ein Elternteil mit vor Ort sein. Es sind ausdrücklich auch Nicht-Vereinsmitglieder und Nicht-Röthenbacher zum Impftermin eingeladen, teilt das Landratsamt Lindau mit. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aktionen in den Impfzentren Lindenberg und Lindau

Auch in den beiden Impfzentren des Landkreises Lindau finden erneut Sonderimpfaktionen statt. Wer will, kann dort laut Landratsamt einen Termin vereinbaren. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch nicht zwingend notwendig. Wer geimpft werden will, muss seinen Personalausweis und seinen Impfpass mitbringen. Nach Angaben des Landratsamtes Lindau stehen bei den Sonderimpfaktionen immer Impfstoff der Firmen BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf Freitag wieder leicht angestiegen. Während der Wert Anfang vergangener Woche über mehrere Tage hinweg bei 6,1 lag, verzeichnete das Robert-Koch-Institut am Freitag eine Inzidenz von 8,5.

Wer einen Termin für eine Impfung in den Impfzentren vereinbaren will, kann sich im Internet unter www.impfzentren.bayern.de oder per Telefon über die kostenlose Hotline (08 00) 9 11 82 19 anmelden.

Sonderimpfaktionen

Röthenbach Freitag, 6. August, von 14 bis 18 Uhr in der Aula der Schule Röthenbach, Kirchweg 1.

Impfzentren: Lindau Montag, 2. August, von 15.30 bis 19 Uhr. Freitag, 6. August, von 16 bis 20 Uhr. Samstag, 7. August, von 15.30 bis 18 Uhr. Lindenberg Montag, 2. August, von 12 bis 17 Uhr. Dienstag, 3. August, von 18 bis 20 Uhr. Freitag, 6. August, von 16 bis 20 Uhr. Impfstoffe Bei den Aktionen stehen jeweils Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung.

