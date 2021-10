Scheidegger wechselt ab 2022 zum Team EF Education-Nippo und geht bei World Tour an Start. Vater Tobias Steinhauser war auch Radsport-Profi. Was das jetzt für seine Ausbildung bedeutet.

16.10.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Geburtstag hat Georg Steinhauser eigentlich erst am 21. Oktober. Das vielleicht schönste Geschenk hat er aber schon vorab bekommen – beziehungsweise sich selbst gemacht. Oder noch besser: Sich selbst erarbeitet. Der noch 19 Jahre alte Radsportler aus Scheidegg wird Profi. Steinhauser geht ab 2022 für das Team EF Education-Nippo in der Word Tour an den Start. Dessen Teammanager Jonathan Vaughters bezeichnet den Westallgäuer als „aktuell wahrscheinlich talentiertesten U23-Fahrer der Welt“.