Die Feuerwehr Maria-Thann bezieht ihr neues Gerätehaus. Trotz vieler Enttäuschungen überwiegt beim Kommandanten jetzt die Freude.

02.11.2021 | Stand: 18:32 Uhr

Die Feuerwehr Maria-Thann hat in aller Stille am Wochenende ihr neues Gerätehaus bezogen. „Alle 37 Aktiven sind mit umgezogen“, sagt Kommandant Fabian Schief und strahlt dabei. Denn selbstverständlich war das nicht. Mancher Feuerwehrler hatte in den vergangenen Jahren angekündigt, diesen Schritt nicht mitgehen zu wollen. Zu viele Emotionen hat das Projekt hervorgerufen.