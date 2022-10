Drei Generationen an Schuhmachern haben viele Jahrzehnte die Schuhe der Menschen in Lindenberg neu besohlt. Was der Grund für die Entscheidung ist.

29.10.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Die weiße Glastür in der Lindenberger Hauptstraße mit dem markanten Schuh darauf – in dem eine Schere und ein Schlüssel stecken – schließt für immer: Nach 67 Jahren hat Emanuel Fitz schweren Herzens diesen Entschluss gefasst. Er führt das Geschäft, die Schuhmacherei Fritz, in der dritten Generation. Schon sein Vater und Großvater haben die Schuhe der Lindenberger neu besohlt, Taschen, Gürtel und vieles mehr repariert. Nun ist Ende Oktober Schluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.