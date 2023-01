Nach dem Winterfest: Eiskunst bleibt ein Hingucker

Skulpturen vom Winterfest ziehen die Blicke auf sich. Wie lange sie noch bleiben, hängt laut Citymanager mehr von den Sonnenstrahlen als von der Temperatur ab.

30.01.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Das diesjährige Lindenberger Winterfest ist Geschichte, die Freude über die Eisskulpturen, die bei dem Anlass entstanden sind, bleibt – zumindest so lange, wie es die Witterung zulässt. 13 Figuren sind es insgesamt geworden, die die Künstler am Samstag an verschiedenen Orten aus den 120 Kilogramm schweren Blöcken hergestellt haben. Und sie versetzten auch am Montag noch viele Passanten ins Staunen. So musste der Vater, der mit seinem Sprössling am Vormittag in den Intersportmarkt wollte, den Adler anfassen, um es glauben zu können, dass er wirklich aus Eis besteht.

