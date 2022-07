Nach der Corona-Pause: So bunt feiert Scheidegg sein Marktfest

Blasmusik, Spiele und jede Menge Köstlichkeiten: Für das Marktfest 2022 in Scheidegg haben sich die Gemeinde und die Vereine einiges einfallen lassen.

25.07.2022 | Stand: 05:38 Uhr

Glitzertattoos vom Tennisclub für die Kleinen, Maßkrugschieben für die Größeren bei der Krieger- und Soldatenkameradschaft Scheffau – und für reaktionsschnelle Kids und Erwachsene hat der Trachtenverein sein „Looping Louie“ im XXL-Format aufgestellt. Wer mit dem abwechslungsreichen Kinder- und Unterhaltungsprogramm auf dem Marktfest in Scheidegg nichts anzufangen wusste, ja dem war nun wirklich nicht mehr zu helfen.

Der Re-Start nach der Corona-Zwangspause ist jedenfalls gelungen: Die Bänke an der Musikbühne waren voll, an Spieleständen war immer was los – und den Köchen, Grillern und Bäckern an den Essensständen wurde es bis in die Nacht hinein auch nicht langweilig.

Tennisclub und SG Scheidegg nach lange Pause wieder dabei

Viele Ortsvereine nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren, mit passenden Spielangeboten auf sich aufmerksam zu machen und auf diesem Weg neue Mitglieder zu werben. Marina Boll, die Leiterin von Scheidegg-Tourismus, sieht das Marktfest als den genau passenden Ort für die Selbstdarstellung der Ortsvereine: „Das hier ist die ideale Plattform, sich zu zeigen, sein Angebot vorzustellen und aktiv auf die Menschen zuzugehen.“

Die Waffeln von der Wasserwacht Scheidegg kamen beim Marktfest in Scheidegg sehr gut an. Bild: Manfred Sendlinger

Zwei, die sich nach langer Zeit wieder einmal dazu entschieden haben, beim Marktfest Flagge zu zeigen, waren der Tennisclub und die Sportgemeinde. Sporttherapeutin Julia Kinzelmann vom TC Scheidegg findet es wichtig, „die verschiedenen Aspekte des Tennissports spielerisch aufzuzeigen.“ Dazu hatte der Club unter anderem Stationen aufgebaut, an denen Groß und Klein ihre Geschicklichkeit mit den kleinen, neongelben Filzbällen unter Beweis stellen konnten.

Entenangeln und Glücksrad kommen beim Marktfest in Scheidegg an

Bei der Sportgemeinde Scheidegg hatte die Vorstandschaft um Vereinschef Patrick Bär ein Ballwurf-Spiel und ein „Briegl ins Fass“ aufgebaut. „Wir haben uns gedacht, dass Spiele besonders zu unserem Sportangebot passen, und deshalb bewusst auf einen Verpflegungsstand verzichtet.“ Aber auch Klassiker wie das Entenangeln vom Kur- und Verkehrsverein oder das Glücksrad von der Krieger- und Soldatenkameradschaft Scheffau kamen super an.

Lesen Sie auch

Marktfest 2022 in Scheidegg Blasmusik, Trachtler, Kinderspiele: Das ist beim Marktfest in Scheidegg geboten

(Lesen Sie auch: Hitzesommer im Westallgäu: Wie sicher ist unser Trinkwasser?)

Und Hungerleiden war ebenfalls nicht angesagt, denn neben Deftigem vom Grill, aus der Fritteuse oder aus dem Topf gab’s Süßes in Hülle und Fülle. Hier war die Kolpingsfamilie Scheidegg sozusagen „Marktführer“, denn im Pfarrheim warteten nicht nur etliche Liter fair gehandelten Kaffees auf Genussmenschen, sondern auch über 20 selbst gebackene Torten und Kuchen auf die Besucher.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".