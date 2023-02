Nach fast 30 Jahren: Lindenberg bekommt wieder einen Kinderbasar

Drei engagierte Mütter organisieren den Lindenberger Kinderbasar. Was das Basarteam für den 15. April plant und was für die Veranstaltung noch fehlt.

09.02.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Einen Kinderbasar gibt es in gefühlt in fast jeder Gemeinde im Westallgäu. Nur in Lindenberg nicht. Zumindest seit vielen Jahren nicht mehr. Den letzten größeren Kinderbasar hatte es Mitte/Ende der 90er-Jahre im Pfarrheim gegeben. So hat es Melanie Brinz herausgefunden. Gemeinsam mit Daniela Fritsche und Claudia Zimmermann sorgt die 38-Jährige nun dafür, dass sich das ändert.

Die drei Frauen organisieren für den 15. April einen Kinderbasar im Löwensaal in Lindenberg. Dort wird es voraussichtlich bis zu knapp 1000 verschiedene Frühlings- und Sommerartikel geben. „Alles rund ums Baby und ums Kind“, ergänzt Brinz, die sich auch im Stadtrat politisch engagiert.

Beim Kinderbasar gibt's Kleidung, Spielzeug und noch mehr

Die drei Frauen kennen sich aus dem Elternbeirat des Kindergartens Regenbogen. Dort ist auch die Idee für den Basar entstanden. Er findet am Samstag nach Ostern statt. Das Interesse ist groß: Obwohl es noch ein paar Wochen hin ist, ist schon gut die Hälfte der 120 Verkaufsnummern weg.

Neben Baby- und Kinderkleidung bis Größe 176 dürfen unter anderem Spielzeug, Badesachen, Reisebetten und Bobbycars verkauft werden. Dabei gilt aber: pro Verkaufsnummer maximal 80 Teile – und davon maximal zwei Großartikel.

(Lesen Sie auch: Finanzen im Landkreis Lindau: So viel Geld fließt in die Schulen im Westallgäu)

Ebenfalls wichtig: Es ist kein Selbstverkäuferbasar. Die Artikel werden am Freitag abgegeben, am Samstag von 10 bis 12 Uhr vom Basarteam verkauft – und nachmittags wieder zurückgegeben. Die drei Lindenbergerinnen greifen dabei auf die Software von Easybasar zurück. Die Verkaufenden müssen ihre Artikel selbst registrieren und mit Etiketten versehen. Dafür können sie digital in Echtzeit verfolgen, was verkauft wird.

„Wir brauchen auf jeden Fall noch Helfer“, sagt Fritsche. Am Freitag und am Samstag gibt es drei Schichten für jeweils 20 bis 30 Personen – vom Sortieren über den Verkauf bis zur Rückgabe. Die dürfen als Dankeschön schon etwas früher einkaufen (ab 9 Uhr) – übrigens ebenso wie Schwangere, die ab 9.30 Uhr stöbern dürfen, um einem möglichen Gedränge zu entgehen. Eine Praxis, die bei Basaren in der Region üblich ist.

Das Basarteam plant schon einen Herbstbasar

Der Erlös kommt dem Kindergarten Regenbogenland zugute, dessen Elternbeirat auch die Bewirtung übernimmt. Ware, die nicht verkauft und vom Eigentümer nicht abgeholt wird, erhält der Kinderschutzbund für seinen Kleiderladen.

(Lesen Sie auch: Kandidat aus Lindenberg verrät: So ging es nach „First Dates“ weiter)

Was sich bis zum 15. April noch tut, darüber informiert das Basarteam auf seiner Facebook-Seite. Was sie aber jetzt schon sagen können: Die Veranstaltung soll keine einmalige Sache bleiben, sondern möglichst regelmäßig stattfinden. „Wir haben vorsichtshalber schon mal den Herbsttermin reserviert“, verrät Brinz unserer Redaktion. Das wäre dann der 30. September.