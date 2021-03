Nach Fisch-Vorfall in Lindau: Unbekannte werfen auch Eier auf das Haus

Bereits in der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte tote Fische auf einen Balkon geworfen. Am Dienstagabend warfen zwei Jugendliche dann Eier auf das Haus.

10.03.2021 | Stand: 12:36 Uhr

Bereits in der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte bei einer Familie in Lindau/Reutin in der Schulstraße tote Fische an die Hauswand beziehungsweise auf den Balkon geworfen. Nun gab es einen erneuten Vorfall, berichtet die Polizei.

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr erschienen zwei Jugendliche und bewarfen den Balkon und das Glasgeländer mit rohen Eiern. Sie entfernten sich dann allerdings unerkannt.

So werden die mutmaßlichen Täter beschrieben

Die beiden mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: beide etwa 15 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, einer bekleidet mit einer auffälligen braunen Jacke und schwarzer Hose, der andere trug eine dunkle Hose und dunkle Daunenjacke.

Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382-9100 in Verbindung zu setzen.

Die ursprüngliche Meldung zum "Fisch-Vorfall" lesen Sie hier.

