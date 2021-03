Nach Lockdown: Hutmuseum in Lindenberg öffnet am 8. März wieder

Besucher können Termine für das Hutmuseum in Lindenberg per Telefon oder E-Mail buchen. Wieso keine Drängelei zu befürchten ist und welche Sonderschau bald startet.

06.03.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Endlich kann Angelika Schreiber die Tür aufsperren. Ab Montag (8. März) bittet die Direktorin wieder ins Deutsche Hutmuseum in Lindenberg. Gäste können sich telefonisch oder per E-Mail anmelden und zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr ein eineinhalbstündiges Zeitfenster buchen. Weder bei der Terminvergabe noch im Museum ist Drängelei zu befürchten. Denn in der ehemaligen Hutfabrik ist sehr viel Platz.

Ins Hutmuseum in Lindenberg dürfen ab 8. März mehr als 30 Besucher

Genau gesagt sind es 1362 Quadratmeter. Das bedeutet, dass 34 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig die Ausstellung erkunden können – die Vorgaben erlauben eine Person pro 40 Quadratmeter. Mehr Gäste treffen auch in anderen Zeiten im Deutschen Hutmuseum aufeinander, wenn nicht gerade Gruppen in Bussen anreisen.

„Ich kann verlässlich sagen, dass es ein sicherer Aufenthalt bei uns ist“, sagt Museumsleiterin Angelika Schreiber. Sie und ihre zehn Kolleginnen und Kollegen in Museum, Gäste- und Kulturamt freuen sich auf die Gäste. Organisatorisch sei die Wiedereröffnung so kurzfristig kein Problem. „Wir haben sie vermisst und sind gerichtet.“

Führungen gibt es wegen Corona im Hutmuseum nicht

Führungen werden freilich nicht angeboten, aber der Audioguide steht zur Verfügung. Außerdem sitzen zwei Ansprechpartner am Empfang. Auch der Shop im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg ist wieder geöffnet.

Sonderschau Werner Specht ab 16. März 2021 in Lindenberg

Während das Haus von 8. bis 12. März von Montag bis Freitag geöffnet hat, geht es danach wieder auf die üblichen Öffnungstage Dienstag bis Sonntag über. Zugleich startet am Dienstag, 16. März 2021, die seit Monaten erwartete Sonderschau mit Werken von Werner Specht – ohne Vernissage, versteht sich.

Bis in den Sommer hinein ist die Retrospektive des Lindenberger Malers zu sehen. Ab der Eröffnung darf das Haus dann übrigens 63 Personen willkommen heißen, denn durch den zusätzlichen Ausstellungsraum stehen 1755 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.