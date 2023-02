Nach Erdbeben in Türkei und Syrien: Wie das Westallgäu hilft

Katastrophe in der Südosttürkei und Nordsyrien erschüttert auch die Menschen im oberen Landkreis Lindau. Welche Hilfsaktionen in Windeseile gestartet sind.

07.02.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien hat weltweit eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch im Westallgäu wurden in kürzester Zeit Aktionen ins Leben gerufen, vor allem im Umfeld türkischstämmiger Familien, Moscheegemeinden und Kulturvereinen – aber auch in einem Lindenberger Geschäft.

Muhammed Alkin, Friseur in Lindenberg, hat nach der Katastrophe in seinem Salon und über soziale Medien einen Spendenaufruf gestartet und bereits am gestrigen Dienstagabend Hilfsgüter per Transporter nach Wangen gebracht. Von dort aus gelangen sie direkt ins Erdbebengebiet in der Türkei.

Lesen Sie auch: Warum gibt es Erdbeben in der Türkei?

„Jeder versucht zu helfen, wo er helfen kann“, sagt der Friseurmeister aus Lindenberg. Als er durch Freunde erfuhr, dass der Fußballverein Türk Wangen eine Hilfsinitiative für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Südosttürkei startet, hat er dies aufgegriffen. Auf Instagram und Facebook posteten der 33-Jährige und seine Kolleginnen einen Spendenaufruf: „Hallo liebe Freunde, wenn ihr den Erdbebenopfern helfen wollt, könnt ihr Spenden bei Salon Schuster vorbeibringen. Ich bringe es dann am Abend zu einer Transportstation.“ Alkin listete auch auf, was im Katastrophengebiet am dringendsten benötigt wird: Windeln, Babynahrung, Jacken, Mäntel, Mützen, Kleidung, Schuhe.

Hilfstransport nach Gaziantep startet in Wangen

„Ich versuche, meinen Betrieb für die Hilfe zu nutzen“, sagt Muhammed Alkin. Den ganzen gestrigen Tag über brachten Menschen Spendengüter in seinem Friseursalon vorbei. Alkin lagerte die Waren gut sichtbar im Laden, „damit unsere Kunden darauf aufmerksam werden“. Abends war der Haufen auf eine beachtliche Größe angewachsen, der Wartebereich im Geschäft war gut gefüllt. Alkin brachte alles nach Wangen, von wo aus ein Hilfstransport in Richtung Gaziantep in Südostanatolien startet. „Wir machen das alles Hand in Hand“, sagt Muhammed Alkin und verweist auf weitere Hilfsinitiativen, etwa eine Aktion des türkischen Kulturvereins Lindau.

Auch die Moscheegemeinde Lindenberg ist aktiv, berichtet der Lindenberger Geschäftsmann Bülent Aydin. Ein Spendenaufruf eines früheren Westallgäuers, der heute im Oberallgäu lebt, habe sich per Whatsapp schnell unter den Westallgäuer Gemeindemitgliedern verbreitet. Die Hilfsbereitschaft war groß: Ein Transporter voller Waren ist laut Aydin bereits zur Sammelstation im Oberallgäu unterwegs. „Das ist eine Initiative von Türken und Deutschen“, erklärt Bülent Aydin. Die Moschee in Lindenberg werde darüber hinaus beim Freitagsgebet zu Geldspenden für die Menschen im Katastrophengebiet aufrufen.

Die Sammlung von Sachspenden bei der Moscheegemeinde Lindenberg läuft weiter, erklärt Aydin. „In Kempten wird bereits der nächste Lkw organisiert.“

Wer Sachspenden zur Moscheegemeinde Lindenberg bringen möchte, kann Kontakt aufnehmen über Bülent Aydin, (0151) 27502717.