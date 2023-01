Nach tödlichem Unfall in Scheidegg: `Braucht es einen Eignungstest für Senioren am Steuer?

Senioren am Steuer können viele altersbedingte Defizite durch langjährige Verkehrserfahrung und auch Vorsicht wettmachen. Dennoch sind sie ab einem gewissen Alter besonders häufig an Unfällen schuld. Das sorgt immer wieder für Diskussionen, dabei hätte die „Unfallforschung der Versicherer“ eine Lösung, die fair sein will.