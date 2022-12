Nach Unfall auf der A96 bei Aitrach einiges noch ungeklärt

Nach einem Unfall auf der A96 bei Aitrach hat der Unfallverursacher sein Auto verlassen und an mehreren Haustüren geklingelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

28.12.2022 | Stand: 22:01 Uhr

Nach einem Unfall auf der A96 bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) sind einige Dinge noch ungeklärt. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag teilt die Polizei mit. Ein 47-Jähriger hat auf der Autobahn in Richtung Lindau um 1 Uhr nachts bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte gegen die rechte Leitplanke und anschließend gegen die Mittelleitplanke. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden am Auto liegt bei 25.000 Euro, an den Leitplanken bei 3000 Euro.

Der Unfallverursacher soll sein Auto nach dem Unfall verlassen haben, eine Böschung hinauf geklettert sein und über einen Wildtierzaun geklettert sein. Anschließend habe der 47-Jährige in Aitrach an mehreren Haustüren geklingelt und gesagt, dass er einen Unfall gehabt hatte. Danach sei er wieder gegangen.

Unfall auf der A96 bei Aitrach: Polizei sucht Zeugen

Die Anwohner verständigten die Polizei. Die Beamten wurden allerdings erst dreieinhalb Stunden später fündig - dank eines weiteren Hinweises. Als die Polizisten mit dem 47-jährigen Unfallverursacher sprachen, rochen sie Alkohol und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten haben oder denen der Mann nach dem Unfall aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Kißlegg unter der Telefonnummer 07563/9099-0 entgegen.

