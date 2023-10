Zerstörte Bäume kosten Stadt Lindau viel Geld

Der extreme Sturm Ende August hat in Lindau für Verwüstung gesorgt. 100.000 Euro fallen für Pflege und Fällungen an. Wer zahlt?

13.10.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Der extreme Sturm Ende August hat in Lindau für Verwüstung gesorgt. Der Wind hat etliche Bäume entwurzelt oder gespalten. Äste sind abgebrochen und Baumkronen ausgerissen. Baumpflege und Neupflanzungen werden für die Stadt teuer. An diese Nacht werden die Lindauer noch lange denken: Mit einer Geschwindigkeit von 144 Stundenkilometern fegten die Orkanböen über den Bodensee, besonders hart traf es Lindau. Wegen umgestürzter Bäume musste der Campingplatz in Zech evakuiert werden. Zu schlimmeren Unfällen kam es nicht – etliche Bäume wurden aber in Mitleidenschaft gezogen. Am Wäsen, am Aeschacher Ufer, am Giebelbach: Auf vielen Straßen und Wegen lagen große Äste quer. Anderswo waren Bäume in der Mitte gespalten oder ganz umgefallen. Das Ausmaß der Verwüstung wurde erst in den Tagen nach dem Sturm deutlich.

