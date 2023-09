Nach Unwetter-Alarm: Campingplatz in Lindau hat den Betrieb wieder aufgenommen

900 Urlauber mussten vergangenen Donnerstag die Gewitternacht in der Inselhalle verbringen. Nun kehrt wieder Normalität ein - aber nicht überall in der Stadt.

29.08.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Nach dem Unwetter am Donnerstag gibt es in Lindau nach wie vor Schäden. Das teilt die Stadt am Montag mit. An einigen historischen Gebäuden habe der Sturm Dachziegel abgedeckt, nun regne es hinein. Und nach wie vor sind noch einige Straßen, Fuß- und Radwege gesperrt.

Fuß- und Radwege in Lindau weiter gesperrt

Betroffen sind Gassen am Rathausplatz, der Bereich um den Mangturm, die Fraunhoferstraße, die Fußwege am Gruberweg und an der Ladestraße, der Geh- und Radweg am Leiblachdamm, der Max-Halbe-Weg inklusive Spielplatz, die Minigolf- und Kneippanlage Alpengarten, das Posterholungsheim sowie der Uferpark Wäsen. Die Stadt warnt davor, diese Bereiche zu betreten: „Hier besteht große Verletzungsgefahr.“ Alle anderen Anlagen und Straßen seien wieder nutzbar, jedoch sei überall Vorsicht geboten, denn: „Der Dauerregen erhöht die Gefahr, dass weitere Äste abbrechen und herunterstürzen.“

Wieder geöffnet hat indes der Campingplatz Zech, der bei dem schweren Unwetter evakuiert worden war. Wie berichtet, wurden etwa 900 Gäste in der Inselhalle untergebracht, teils stürzten Bäume auf Wohnmobile und Wohnwagen. Der Betrieb laufe inzwischen wieder weitestgehend normal, erklärt die Stadt. Teilweise müssten noch Wurzeln einzelner umgestürzter Bäume beseitigt werden. Die Höhe des Schadens lasse sich noch nicht beziffern.