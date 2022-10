Nach Vandalismus am Räuber-Kasimir-Weg: „Wir werden mehr auf der Hut sein“

Die Polizei sucht weiter nach den Tätern, die den Räuber-Kasimir-Weg in Weiler verunstaltet haben. Das haben die Ehrenamtlichen inzwischen gemacht.

24.10.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Über eine Woche ist es nun her, dass Unbekannte den Räuber-Kasimir-Weg in Weiler verunstaltet haben. Sowohl die Marktverwaltung als auch die Polizei hatten um Hinweise gebeten, doch bei keiner der beiden Stellen haben sich bislang Zeugen gemeldet, die bei der Aufklärung des Falls helfen könnten. Das teilten unisono Sebastian Koch, Leiter der örtlichen Tourist-Information, und Dominic Geißler, Sprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West, mit. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führe federführend die Polizeiinspektion in Lindenberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.