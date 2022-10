Nach Zusammenstoß mit Auto: BRK Lindenberg braucht neuen Krankentransportwagen

Hat der Unfall Auswirkungen auf die Notfallversorgung in Lindenberg? Der BRK-Geschäftsführer beantwortet die wichtigsten Fragen.

27.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Alle hatten Glück im Unglück“, zieht am Mittwochvormittag Roman Gaißer, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands Lindau, eine glimpfliche Bilanz im Hinblick auf den Zusammenstoß in Lindenberg am Nachmittag zuvor. Wie berichtet, war ein Autofahrer beim Linksabbiegen von der Goßholzer Straße mit einem entgegenkommenden Krankentransportwagen zusammengeprallt. Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall mit einem Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro, weil der 61-jährige Pkw-Fahrer das BRK-Fahrzeug übersehen hatte, das ohne Patienten unterwegs gewesen war.

Leicht verletzt wurden aber die Insassen: eine Rettungssanitäterin und die Mitarbeiterin, die ein Freiwilliges soziales Jahr beim Roten Kreuz absolviert. „Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht und am selben Tag wieder entlassen“, gibt Gaißer Entwarnung. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut.

BRK Lindenberg braucht neues Auto mit Allrad

Auch der Fahrer des Pkw habe nur leichte Blessuren erlitten. Angesichts der völlig demolierten Fahrzeuge waren zunächst auch schwerere Verletzungen bei den Beteiligten nicht ausgeschlossen worden.

Der Krankentransportwagen, der in Lindenberg stationiert war und mit dem ein Patient abgeholt werden sollte, ist indes nicht mehr einsatztauglich. Zwar gebe es ein Ersatzfahrzeug, doch trotzdem müsse nun ein neues angeschafft werden, sagt der Kreisgeschäftsführer. Das könne Zeit in Anspruch nehmen, denn die Marktlage sei schwierig – zumal die hiesigen Fahrzeuge mit Allrad ausgestattet seien, was nicht zum Standard bei Krankentransportwagen gehöre.

Auswirkungen auf die Notfallrettung im Westallgäu hat der Ausfall des Wagens aber nicht, wie Roman Gaißer betont, denn in diesem Bereich sei das beschädigte Fahrzeug ohnehin nicht eingesetzt worden. „Es wurde nur für den Krankentransport genutzt“ – also nicht bei akuten Notfällen.

