Auf der zwei Hektar großen Fläche östlich der Gemeindestraße in Hochglend (links im Bild) will ein Investor eine PV-Freiflächenanlage bauen. Im Hintergrund ist die Firma Jarde zu sehen. Deren Geschäftsführer Matthias Jarde ist Mitglied im Gemeinderat und kündigte bereits an, gegen das Projekt zu stimmen.