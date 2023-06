Nachruf: Günter Fichter war das Gedächtnis der Stadt Lindenberg

Günter Fichter war mehr als 40 Jahre lang Stadtarchivar in Lindenberg. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Was ihn an der Geschichte fasziniert hat.

20.06.2023 | Stand: 10:11 Uhr

41 Jahre lang war das Stadtarchiv in Lindenberg sein Reich. Er hat es mit auf- und ausgebaut. Jetzt ist Günter Fichter im Alter von 81 Jahren gestorben. „Ich habe es immer gern gemacht“, sagte er über die Arbeit im Archiv, kurz bevor er sie abgab. 2011 hat die Stadt ihm für seine Verdienste den Kulturpreis verliehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.