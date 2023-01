Nachtabschaltung der in Heimenkirch: Wie viel Strom spart die Gemeinde ein?

Heimenkirch will bei der Straßenbeleuchtung Energie sparen und legt nun Zahlen dazu vor.

21.01.2023 | Stand: 10:17 Uhr

Durch das Abschalten der Straßenbeleuchtung will Heimenkirch Strom einsparen. Jetzt hat der Gemeinderat erfahren, in welcher Höhe die Ersparnis liegt.

In einer Probephase zwischen Oktober und Dezember waren die Laternen in der Marktgemeinde zwischen 23 und 6 Uhr ausgeschaltet, was auch für Kritik sorgte. Diese Zeitspanne korrigierte der Gemeinderat in seiner Dezembersitzung, infolgedessen brennen die Lampen seit 1. Januar bereits ab 5 Uhr wieder, was vor allem Berufstätigen zugute kommt. Offen blieb in der Dezember-Sitzung die Frage, wie viel Strom die Gemeinde durch die Abschaltung einspart.

Stromeinsparung: Geschäftsstellenleiter nennt Zahlen

Wie damals versprochen, hat die Marktverwaltung jetzt eine Antwort geliefert. Nachdem die Stromabrechnung 2022 nun vorliege, habe er die Einsparungen nachvollziehen können, erläuterte Geschäftsstellenleiter Anton Volkwein dem Marktgemeinderat. In drei Segmenten der in vier Segmente umfassenden Straßenbeleuchtung mit insgesamt 280 Lichtpunkten liege die Einsparung bei neun Prozent, in einem Segment bei sechs Prozent. „Wir gehen davon aus, dass wir um die 20.000 Kilowattstunden pro Jahr einsparen, wenn wir fünf Stunden ausschlagen“, sagte Volkwein.

Auf Nachfrage der Redaktion erklärt Volkwein, dass die damit verbundene Kostenersparnis nicht zu benennen sei. Die Entwicklung des Strompreises sowie die Wirkung der Strompreisbremse seien momentan nicht absehbar. Beim bisherigen Strompreis von 24 Cent läge die Ersparnis bei knapp 5000 Euro.