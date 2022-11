Nadenberg als reine Grünfläche würde Lindenberg Millionen kosten

Könnte man statt des Bauprojekts auch das ehemalige Feriendorf abreißen und die Wege zurückbauen? Bürgermeister rechnet die Variante im Bauausschuss vor

11.11.2022 | Stand: 08:35 Uhr

Was passiert am Nadenberg? Darf die Stadt die Flächen an einen Investor verkaufen – oder nicht? Die Bürgerinnen und Bürger von Lindenberg entscheiden am 4. Dezember über das Nadenberg-Projekt. Thomas Kühnel (Grüne) wollte nun im Bauausschuss wissen, was es kosten würde, das Areal zurückzubauen und in eine Grünfläche umzuwandeln.

In so einem Fall würde wohl ein „mittlerer bis leicht höherer einstelliger Millionenbetrag“ zusammenkommen, antwortete Bürgermeister Eric Ballerstedt. Allein der Abbruch der restlichen noch bestehenden Häuser würde sich auf etwa zwei Millionen Euro summieren. Unter anderem müsse Teerkork entsorgt werden, der als Baustoff verwendet worden ist.

Rückbau von Wegen und Parkplätzen

Hinzu komme der Rückbau der Wege und der Parkplätze. Zudem müssten Auffüllungen im Gelände entfernt und entsorgt werden.

Das Herrichten des Areals zu einem reinen Naherholungsgebiet würde wohl weitere ein bis zwei Millionen Euro kosten, sagte der Bürgermeister. Dieses müsse außerdem gepflegt werden. Und auch der Unterhalt koste Geld. „Das vergisst man immer“, betonte Balllerstedt. Angesichts der Größe der Fläche dürfte seiner Schätzung nach jährlich ein etwa sechsstelliger Betrag dafür anfallen.