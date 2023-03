So sollen die Lindenberger jetzt beim umstrittenen Feriendorf Nadenberg einbezogen werden

Inwiefern werden die Lindenberger in Sachen Feriendorf Nadenberg einbezogen? Die Diskussion wird emotional - am Ende steht ein Kompromiss.

15.03.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Einen solchen Andrang zu einer Stadtratssitzung hat es in Lindenberg seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Knapp 50 Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Sitzung am Montagabend, in der das Gremium die Form der Bürgerbeteiligung in Sachen Feriendorf Nadenberg beschlossen hat.

