Wie geht es mit dem Nadenberg-Projekt nun weiter?

Nach dem Bürgerentscheid zum Nadenberg gab es noch viele offene Fragen. Einige hat Bürgermeister Ballerstedt nun beantwortet - etwa zur Bürgerbeteiligung.

16.12.2022 | Stand: 06:38 Uhr

Spätestens in der Februar-Sitzung soll laut Bürgermeister Eric Ballerstedt der Stadtrat über die die konkrete Form der Bürgerbeteiligung in Sachen Nadenberg befinden. Die Verwaltung soll bis dahin entsprechende Vorschläge ausarbeiten, kündigte er an.

