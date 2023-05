Näääxxt Fescht in Simmerberg: Wo es Tickets gibt, wo man parken kann

Die Musikkappelle Simmerberg bietet am Wochenende in ihrem Festzelt 2000 Feiernden Platz für Party in Tracht. Das müssen Besucher wissen.

09.05.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Die Musikkapelle Simmerberg steht in den Startlöchern: Am Freitag und Samstag lädt sie das Partyvolk wieder ins große Festzelt neben der Aktienbrauerei zur siebten Auflage des „Näääxxt Fescht“. An die 2000 Besucher haben dort laut Markus Ihler von der Vorstandsmannschaft Platz, 1000 Zwei-Tages-Pässe seien bereits verkauft worden. Die restlichen Karten seien als Tagestickets an der Abendkasse erhältlich.

Lesen Sie auch: In Dirndl und Tracht ins Festzelt - das war das Näääxxt Fescht 2022

Ihler und seine Mitstreiter freuen sich auf ein Wochenende mit buntem Musikprogramm, das jeweils gegen 18.45 Uhr beginnt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Am ersten Abend machen „Die 4 lustigen 5“ mit Polka, Tanz & Party den Anfang. Hauptakt ist die schweizer Gruppe „Fäaschtbänkler“. Mit einem Mix aus Volksmusik, Rock, Pop und Schlager haben sie schon einige Festzelte zum Beben gebracht. Am Ende soll noch DJ Marco Mzee dem Publikum einheizen.

Am Samstag sorgt der Musikverein Scheffau kurz nach Einlass für die Einstimmung auf den Abend, danach legt die Formation „Allgäu Feager“ mit modernen Schlagern los. Zum Finale soll mit Lorenz Büffel schließlich ein prominenter Sänger für Stimmung im Zelt sorgen. Einem breiten Publikum ist er bekannt geworden durch Hits wie „Johnny Däpp“.

Wo es Verkehrseinschränkungen gibt

Das Festzelt haben die Helfer vor etwa anderthalb Wochen aufgebaut, nun seien die Vorbereitungen im Innern angelaufen, berichtet Ihler. Bis am Freitag die ersten Gäste ins Zelt strömen, steht noch eine Menge Arbeit an. Dazu gehört auch die Organisation der Parkplätze. Die gebe es unter anderem auf der Strecke nach Ellhofen, die am Wochenende zur Einbahnstraße umfunktioniert wird. Weitere Stellplätze gibt es an der Riederstraße in Richtung Skilift. Damit alles reibungslos abläuft, werden Kräfte der örtlichen Feuerwehr die Einweisung übernehmen.