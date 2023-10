Nächste Sperrung an der Alpenstraße: Wann in Lindenberg der Kreislneubau losgeht

Das Staatliche Bauamt Kempten kündigt die nächste Baumaßnahme an der B308 an. Betroffen ist die Kreuzung neben Mc Donalds in Lindenberg.

13.10.2023 | Stand: 19:01 Uhr

An der Deutschen Alpenstraße kündigt sich die nächste Vollsperrung an: An diesem Montag beginnt das Staatliche Bauamt Kempten mit dem Umbau des Knotenpunkts der B308 und der Staatsstraße 2378 in Lindenberg – also der Kreuzung bei Liebherr und Mc Donalds. Dort wird ein Kreisverkehr gebaut. Dadurch werde der Verkehrsfluss verbessert, vor allem aber gehe es um mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Der zukünftige Kreisel werde dafür sorgen, dass gefährliche Abbiegesituationen wegfallen.

