So eine Gebirgsgruppe gibt es nur einmal in Deutschland: Wie die Nagelfluhkette in den Allgäuer Alpen entstanden ist und was sie so besonders macht.

06.02.2022 | Stand: 09:24 Uhr

Im Tertiär – einer erdgeschichtlichen Periode, die vor 65 Millionen Jahren begann – sah die Landschaft des Allgäus noch ganz anders aus. Damals war das Alpenvorland ein fruchtbares Tiefland mit subtropischem Klima, in dem Palmen und Zimtbäume wuchsen. Im Süden dieses Tieflandes schob sich im Zuge der Alpenauffaltung vor etwa 30 Millionen Jahren ein mächtiges Gebirge in die Höhe.