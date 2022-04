Gegen Planke geprallt und den Gegenverkehr gefährdet: Zeuge stoppt Irrfahrt einer 75-Jährigen

Eine Rentnerin hat aufgrund ihrer gefährlichen Fahrweise die Polizei nahe Wangen in Alarm versetzt. Offenbar stand die Seniorin unter Einfluss von Medikamenten.

05.04.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Als er das Auto in der Wiese sah, griff er schnell ein: Ein Mann hat die Irrfahrt einer Seniorin nahe Wangen gestoppt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag kurz nach 14.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau mit ihrem VW von Bergatreute über Wolfegg in Richtung Wangen unterwegs. Eigenen Angaben zufolge stand die Rentnerin unter dem Einfluss starker Medikamente.

Dadurch geriet die Seniorin zwischen Hannober und Grenis nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Doch statt anzuhalten, setzte die Autofahrerin ihren Weg laut Polizeiangaben fort. Schließlich blieb ihr Auto zwischen Leupolzbauhof und Ungerhaus in einer Wiese liegen, als sie erneut von der Straße abkam.

Gefährliche Autofahrt in Richtung Wangen: Rentnerin verliert Führerschein

Der Zeuge, der dem Wagen der Rentnerin nachfolgte, hielt die 75-Jährige davon ab, weiterzufahren. Wie er laut Polizei berichtet, war die Frau auf ihrer Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dadurch sogar den Gegenverkehr gefährdet. Die alarmierte Polizei veranlasste bei der Seniorin eine Blutentnahme in einer Klinik und beschlagnahmte ihren Führerschein. (Lesen Sie auch: Sonthofen: Mann an einem Tag mehrmals bei Diebstahl erwischt)

Zeugen, denen die Frau durch ihre Fahrweise aufgefallen ist, oder Personen, die dadurch gefährdet wurden, sollen sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 melden.