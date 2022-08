Nahwärme, Dorfladen und Kinderkrippe: Der kleine Ort Oberreute hat viel vor

Bürgermeister Stefan Schneider wirft auf der Bürgerversammlung einen Blick auf die vergangenen Jahre und in die Zukunft von Oberreute.

02.08.2022 | Stand: 12:11 Uhr

An einem eher ungewöhnlichen Ort hat Oberreutes Bürgermeister Stefan Schneider seine erste Bürgerversammlung abgehalten. Im neugebauten Bauhof, direkt unterhalb der Feuerwehr, durften die rund 100 Besucher Platz nehmen. Und das hatte einen Grund. „Wir wollen den Bauhof den Bürgern näher bringen. Denn er gehört uns allen“, sagte Schneider. Seiner Meinung nach seien die neuen Räume und Fahrzeuge des Bauhofs bei der gemeinsamen Einweihung von Feuerwehrhaus und Bauhof untergegangen. So stellte er den Gästen den Bauhof und seine Fahrzeuge in einer kurzen Präsentation vor.

