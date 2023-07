Trotz neun Millionen Euro Kosten: Westallgäu-Kommune hält an Nahwärmenetz-Plänen fest

Der Gemeinderat Maierhöfen hält trotz hoher Kosten am Projekt fest. Was Bürger für einen Anschluss bezahlen müssten.

11.07.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Der Gemeinderat Maierhöfen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, für ein mögliches Nahwärmenetz in der Kommune einen Zuschussantrag beim Bund zu stellen. Zuvor hatte Planer Claudio Bianchi dem Gremium eine Kostenschätzung präsentiert: Um in Zukunft sowohl die Ortsmitte als auch den Ortsteil Happach mit Nahwärme zu versorgen, wäre demnach eine Investition von fast neun Millionen Euro notwendig. 40 Prozent des Projekts könnten allerdings mit Zuschüssen finanziert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.