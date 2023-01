„Wolfsrudel“ Maierhöfen eröffnet Fasnachtssaison mit Narrensprung

Zum Narrensprung am 7. Januar erwartet die Zunft knapp 2000 Hästräger in Maierhöfen.

01.01.2023

Nach der Corona-Pause freut sich die Narrenzunft „Wolfsrudel“ aus Maierhöfen auf den Narrensprung am 7. Januar, bei dem sie auch den 22. Geburtstag feiern will. Knapp 2000 Hästrägern aus 50 Gruppen sind mit dabei. Bis zum Dreikönigstag finden traditionell keine närrischen Veranstaltungen statt, der Termin ist dann der Startschuss in die Saison, die bis zum 21. Februar dauert.

Das Wolfsrudel lädt zum fünften Mal zu einem Narrensprung. Ein früher Termin sei es immer gewesen, blickt der Vorsitzende Thomas Holzer zurück. Dass die Saison aber am 7. Januar in Maierhöfen beginnt, das sei etwas Besonderes. Zumal es der erste Narrensprung in der Region seit dem Frühjahr 2020 ist. In Maierhöfen fand der letzte Umzug der Narrenzunft schon 2018 statt.

Bewirtung entlang der Strecke

Holzer ist gespannt, „wie es sich anfühlt“, zumal sich in Folge der Pandemie manches geändert hat. Einige Mitglieder haben die Zunft verlassen, andere sind neu. Auch im Vorstandsteam gab es Neuerungen. Einzig der Chef ist aus der früheren Zusammensetzung noch übrig. Umso dankbarer ist er, dass nicht nur die Mitglieder der Zunft selbst das Großereignis stemmen. Auch die Gemeinde und andere Vereine helfen mit. Sie übernehmen etwa die Bewirtung entlang der Umzugsstrecke. Sie verläuft vom Ortseingang aus in Richtung Grünenbach bis zur Iberghalle. Dort ist der Aufbau zusätzlicher Versorgungszelte geplant.

Die 50 Gruppen reisen aus bis zu 100 Kilometern Entfernung an, kommen aber auch aus der direkten Nachbarschaft. So haben die Narrenzünfte aus Grünenbach, Isny und Kleinweiler ihr Kommen angesagt. Zudem rechnet Thomas Holzer mit 1000 bis 2000 Besucherinnen und Besuchern. Ihre Zahl sei stark vom Wetter abhängig. Ideal wäre aus seiner Sicht eine trockene und kalte Witterung. Parkplätze seien in ausreichender Zahl vorhanden und ausgeschildert, kündigt der Vereinsvorsitzende an. Als Eintritt gilt für die Besucher eine Sonnenbrille, die als Umzugsplakette verkauft wird.

Verkehr ist beeinträchtigt

Der Narrensprung sorgt indes für Verkehrsbehinderungen: Der Bereich rund um die Iberghalle muss während der bis zum Abend geplanten Veranstaltung gesperrt werden. Die Ortsdurchfahrt auf der Staatsstraße ist während des Umzuges von etwa 13 Uhr bis 15.30 nicht möglich. Die Verkehrsführung erfolgt dann über Happach beziehungsweise in der Gegenrichtung über Riedholz. Holzer hofft wie bei früheren Narrensprüngen auf das Verständnis der Anwohner.

Für die Narrenzunft ist das Großereignis eine wichtige Einnahmequelle. Das Geld können die 40 Aktiven, die aus Maierhöfen, aber auch aus Lindenberg, Scheidegg sowie Ravensburg und Kempten kommen, gut gebrauchen, denn sie richten sich gerade ihren ersten Vereinsraum ein. Die Gemeinde hat ihnen dafür die ehemaligen Räumlichkeiten der Feuerwehr überlassen.