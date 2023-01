Narrensprung in Maierhöfen: Perfekter Auftakt für die Fasnetsfans im Westallgäu

Knapp 1600 Einwohner hat Maierhöfen – 2000 Teilnehmer am Narrensprung sowie 2000 Schaulustige kamen am Samstag hinzu. Bei bestem Wetter erlebten sie ein buntes Treiben in der Ortsmitte, gewagte Pyramiden-Akrobatik, fetzige Lumpenkapellen-Musik und die unterschiedlichsten Masken.