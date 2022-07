In diesem Garten in Röthenbach sind Chemie und Torf tabu

Adelgunde Schlegel-Ege aus Röthenbach hat einen zertifizierten Naturgarten. Was dafür die Voraussetzungen sind.

10.07.2022 | Stand: 08:02 Uhr

Es blüht und schwirrt überall im Garten von Adelgunde Schlegel-Ege in Brettweg (Gemeinde Röthenbach). Kaum ist der Garten betreten, kann die 63-Jährige auch schon auf ein Taubenschwänzchen zeigen. Drei Bienenvölker sind im hinteren Teil des 3500 Quadratmeter großen Grundstücks beheimatet. Und zwölf Vogelkästen hat Schlegel-Ege zudem aufgehängt. Dass sich Vögel und Insekten hier wohlfühlen, überrascht nicht. Denn die Pflanzenwelt ist vielfältig und frei von Chemie. Damit sind die wichtigsten Kriterien schon genannt, die ein zertifizierter Naturgarten erfüllen muss.

Finanzielle Unterstützung von der bayerischen Staatsregierung

Angeregt und finanziell unterstützt von der Bayerischen Staatsregierung vergibt die Landesvereinigung Gartenbau in Bayern das Siegel „Naturgarten“ seit zwei Jahren. So richtig bekannt sei es noch nicht, weiß der Kreisfachberater für Gartenbau, Bernd Brunner. Corona hat es auch den örtlichen Gartenbauvereinen schwer gemacht, in Versammlungen darüber zu informieren.

Lesen Sie dazu auch: Das hilft gegen Wühlmäuse: Tipps gegen Nager im Garten

Adelgunde Schlegel-Ege hat dennoch davon erfahren. Sie musste in ihrem Garten nichts verändern und hat dennoch die Maximalpunktzahl bei der Bewertung erhalten. Seit sie das Grundstück in Brettweg vor 42 Jahren mit ihrem damaligen Ehemann erworben hat, stand eine naturnahe Gestaltung im Vordergrund. „Wir wollten Eigenversorger werden“, erinnert sie sich.

In den Hochbeeten wachen Knoblauch, Gurken und Bohnen

So wachsen auch heute in den Hochbeeten noch Knoblauch, Gurken, Bohnen, Salat, Erbsen und Zwiebeln. Zwei Gewächshäuser sind ebenso vorhanden. Von jeher verzichtet die heute 63-Jährige auf chemische Pflanzenschutzmittel oder chemisch-synthetischen Dünger. Und auch Torf hat bei ihr im Garten nichts verloren. Das sind neben einer möglichst großen ökologischen Vielfalt die Hauptkriterien, damit sich ein Garten „Naturgarten“ nennen darf. Blumen, Stauden, Hecken und Gehölze wechseln sich ab. Bislang ist erst ein Dutzend Gärten im Landkreis als Naturgarten zertifiziert, weiß Bernd Brunner.

Wer sind die Ansprechpartner beim Thema Naturgarten?

Lesen Sie auch

Im Garten der Ahlborns in Mindelheim ist tierisch was los Naturgarten-Siegel

Er ist neben den örtlichen Gartenbauvereinen Ansprechpartner für jene Gartenbesitzer, die ihren Garten einer entsprechenden Prüfung unterziehen wollen – aber auch für jene, die an eine Umgestaltung denken. Auf die Größe kommt es dabei nicht an. „Erst kürzlich habe ich in Kempten einen 80 Quadratmeter großen Naturgarten gesehen“, sagt Brunner. Wichtig sei, dass dort Leben stattfinden könne. Dafür sei nicht selten eine „wilde Ecke“, in der wenig oder gar keine Pflege stattfindet, der beste Platz.

Die vergleichsweise große Fläche, die Adelgunde Schlegel-Ege zur Verfügung hat, war einst Wiese. Heute ist sie nicht nur das Zuhause für Vögel und Insekten. „Auch mein Enkel liebt es hier“, weiß die gebürtige Oberschwäbin. Denn in ihrem Naturgarten fühlen sich auch Schafe, Ziegen und Enten wohl. Ihre Erfahrungen gibt Schlegel-Ege gerne weiter. So hatte sie jetzt auch einige Mitglieder des Röthenbacher Vereins der Blumen- und Gartenfreunde zu Gast.