Im Osten von Opfenbach wollen sich zwei Firmen ansiedeln. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben. Bei der Bürgerversammlung äußern Anwohner Bedenken.

22.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

„Lkw fahren dann fast direkt an unserem Küchentisch vorbei“, sagte eine Opfenbacherin bei der Bürgerversammlung der Gemeinde am Mittwochabend. Sie spricht das geplante Gewerbegebiet im Bereich Mäuchen an. Die Anwohnerin sagte: „Wenn das Gewerbegebiet kommt, sind wir von allen Seiten eingekastelt.“