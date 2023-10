Neue Antonio-Huber-Schule: Innenausbau hat begonnen

Gebäudehülle so gut wie fertig, Richtfest gefeiert: Landrat berichtet über Fortschritt des Sonderpädagogischen Förderzentrums.

25.10.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Vor einem Jahr hat der Bau der neuen Antonio-Huber-Schule begonnen, inzwischen ist die Gebäudehülle so gut wie fertig. Deshalb stand am Mittwochnachmittag das Richtfest an, bei dem Landrat Elmar Stegmann einen Einblick in den aktuellen Fortschritt gab: „Wir sind heute absolut im Zeitplan“, sagte er und lobte seine Mitarbeiter wie auch die Zusammenarbeit mit der Schule, den Architekten, Planern sowie den Handwerksunternehmen. Den Richtspruch übernahm Kilian Kreisle von der Firma Holz Zimmerei Dach R&G Schmalzl in Schwarzenberg (Wangen).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.