Neue Broschüre führt zu Kapellen rund um Stiefenhofen

Das Gästeamt Stiefenhofen gibt einen Flyer heraus, der Wanderungen zu Kapellen beschreibt. Er spricht Einheimische und Touristen mit verschiedenen Routen an.

29.03.2022 | Stand: 11:20 Uhr

Das Gästeamt in Stiefenhofen hat in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein einen Flyer über die Kapellenwege rund um den Ort aufgelegt. Insgesamt vier Wanderwege sind beschrieben und in einer Karte dargestellt.

Wanderkarte stellt die Touren dar

Laut Gästeamt sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, angefangen vom Spaziergang über 1,2 Kilometer rund um die Kapelle St. Stephan (Genhofen) bis hin zur 14 Kilometer langen Tour zur Bonaventura-Kapelle bei der Königsalpe. Zusammengestellt hat die Wanderungen Wegewart Claus Kitzelmann-Jaberg. Kurz erklärt und im Bild dargestellt sind auch die sieben Kapellen in der Gemeinde, darunter auch die Lourdeskapelle in Mutten, die 2016 in privater Initiative errichtet wurde. Der Flyer ist das erste Projekt der neuen Gästeamtsleiterin Birgit Spieler. Abgeholt oder angefordert werden können die Broschüren im Gästeamt.