Neue Argenbrücke: So sieht der Zeitplan aus

Die Brücke, die die Landkreise Ravensburg und Lindau verbindet, soll 1,5 Millionen Euro kosten. Landrat kündigt Gespräche mit Anliegern zum Straßenausbau an.

05.03.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Im Frühjahr soll mit dem Bau der neuen Argenbrücke zwischen Röthenbach und Eglofs begonnen werden. Das Staatliche Bauamt Kempten rechnet mit einer Fertigstellung im Juni/Juli nächsten Jahres. Das gab Abteilungsleiter Werner Schmid im Kreisausschuss bekannt. Der gab gegen zwei Stimmen grünes Licht für die Vergabe der Aufträge.

Neue Brücke entsteht an anderer Stelle

Die neue Brücke entsteht etwa 35 Meter nördlich des bestehenden Bauwerkes. Das wird abgerissen, sobald die neue Brücke steht und an die Kreisstraßen dies- und jenseits der Landesgrenze angebunden ist. Während der Bauzeit kann die alte Brücke genutzt werden. „Es wird keine längere Unterbrechung des Verkehrs geben“, kündigte Schmid an. Das sei „elementar für den landwirtschaftlichen Verkehr im Tal.“

Die Fahrbahn wird sechs Meter breit werden. Schmid sprach von einer „ganz normalen zweispurigen Straßenführung“. An beiden Seiten wird die neue Brücke 1,30 Meter hohe Schutzplanken bekommen und auf der südlichen Seite auch einen circa zwei Meter breiten Bereich für Fußgänger. Ihn sollen auch Radler nutzen können, die „berechtigt sind, darauf zu radeln“, wie es Schmid formulierte – also Kinder bis zu zehn Jahren mit einer Begleitperson. Erwachsene könnten angesichts der nicht allzu großen Verkehrsbelastung auf der Straße radeln, erklärte Schmid.

Landkreis Lindau und Ravensburg teilen sich die Kosten

Die Kosten für das Grenzbauwerk teilen sich die Landkreise Lindau und Ravensburg. Dank einer Förderung von 50 bis 60 Prozent bleiben am Landkreis Lindau letztlich gut 360.000 Euro hängen.

Allerdings kommen noch Kosten für den Abriss der alten Brücke und die Anbindung des neuen Bauwerks an die Straße hinzu. Derzeit rechnet das Bauamt dafür mit circa 820.000 Euro. Gut 280.000 Euro sollen beim Landkreis Lindau hängen bleiben.

Nach dem Baubeginn will der Landrat Gespräche mit Anliegern der Kreisstraße LI5 führen. Das kündigte Stegmann in der Sitzung an. Gedacht ist ein Termin nach der Sommerpause. Dabei will der Landrat ausloten, welche Möglichkeiten es gibt, die Kreisstraße bestandsnah auszubauen. Wie mehrfach berichtet, wendet sich eine Bürgerinitiative seit mehr als zehn Jahren gegen den Bau der Brücke und den Ausbau der Straße. Erst zum Jahreswechsel hatten Vertreter der BI angekündigt, für einen Straßenbau keine Flächen zur Verfügung zu stellen.