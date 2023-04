„Neue Heizungen braucht das Land“: Grüne diskutieren in Lindenberg

Grüne diskutieren beim Monatstreff über das Thema Heizungen und hören Fachleute dazu an.

„Neue Heizungen braucht das Land“: Unter diesem Titel fand der „Grüne Monatstreff“ in Lindenberg statt. Die bekannt gewordenen Pläne aus dem Hause Habeck hatten zu Ängsten und zu kontroversen Diskussionen des Themas geführt. So waren zum Monatstreff auch Menschen gekommen, die Sorge vor Vorschriften mit für sie nicht bezahlbaren Erneuerungen an Dämmung und Heizung ihres Hauses vorbrachten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Grünen hervor.

Planungen über Nahwärmenetz auf der Insel in Lindau

Zunächst berichtete Danielle Eichler, Klimamanagerin der Stadt Lindau, von den Planungen für ein Nahwärmenetz auf der Insel Lindau. Diese seien Teil eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes. Das Projekt baut man auf Seewärme, was jedoch mit den anderen Anrainerstaaten abgestimmt sein muss. Vorreiter und damit sehr erfahren ist die Schweiz mit Anlagen etwa im Thurgau und in Luzern. Die besonderen Probleme mit der historischen Substanz der Insel lassen aufwändige und langwierige Arbeiten erwarten, erklärte Eichler.

Für seeferne Siedlungen und Orte sind dagegen die Wärmepumpe mit Geothermie (Erdwärme) oder die Nutzung der Luft im Gespräch. Über die Verfügbarkeit und technischen Möglichkeiten berichtete Michael Filser, Kreisinnungsmeister für Sanitär- und Heizungstechnik aus Weiler. Sorgen bereitet ihm die Anzahl von verfügbaren Pumpen, die allerdings Jahr für Jahr überproportional ansteige. In drei bis vier Jahren würden jährlich etwa eine Millionen Aggregate erwartet, sodass die Wärmewende sukzessive umgesetzt werden könne. Mit der Unterstützung durch KfW-Kredite wären die nötigen Investitionen von etwa 35.000 Euro bei einem Einfamilienhaus für viele Hausbesitzer möglich sein, heißt es in der Pressemitteilung. Besondere Herausforderungen sieht Filser bei größeren Wohngebäuden, wo die Wärmepumpen allein die ausreichenden Vorlauftemperaturen nur schwer erbringen können.

Inwiefern Holz zur Wärmeerzeugung zum Einsatz kommen kann

Eine große Rolle spielen hausenergetische Aspekte, zu denen sich Cord Erber, erfahrener Architekt für Niedrig- und Nullenergiehäuser, aus Lindau äußerte. Für ein Gesamtkonzept sollte und müsse zunächst im Altbau ein Sanierungsplan erarbeitet werden, der auch Dacherneuerung, Austausch von Fenstern und Türen, Keller- und Fassadendämmung sowie Lüftung mit Wärmerückgewinnung einbezieht.

Möglich ist auch noch der Einsatz von Holz zur Wärmeerzeugung in Form von Hackschnitzel- und Pelletheizungen. Das wird aber laut dem Lindauer Kinder- und Jugendarzt Harald Tegtmeyer-Metzdorf vom Bundesumweltamt nicht mehr empfohlen. Die Pelletverbrennung erzeuge Ruß, Feinstaub, krebserregende polyzyklische Kohlenwasserstoffe sowie Kohlenmonoxid, Methan und Lachgas, erläuterte Tegtmeyer-Metzdorf. Diese seien um ein Vielfaches toxischer für das Klima als Kohlendioxid. Werden die Pelletkamine mit Feinstaubabscheidern ausgestattet und die Anlage kombiniert mit der Aufheizung des Brauchwassers durch die Sonne auf dem Dach (Solarthermie), können die gesundheitsschädigenden Emissionen immerhin deutlich reduziert werden.