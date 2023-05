Neue Idee für ein Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus

Vereine schlagen einen Standort beim Dorfplatz vor, wo auch ein Gemeinschaftshaus entstehen könnte. Was Bürgermeister Jörg Agthe davon hält.

12.05.2023 | Stand: 19:48 Uhr

Niederstaufen braucht ein neues Feuerwehrhaus. Bislang war angedacht, es hinter dem Pfarrhof zu bauen. Jetzt hat der Heimatverein einen neuen Standort mit einem neuen Konzept ins Spiel gebracht: Er schlägt vor, das Domizil direkt neben der Alten Schule zu errichten und in diesem Neubau auch Räume für Vereine und Veranstaltungen sowie den Schießstand des Schützenvereins unterbringen. Damit würde der Bereich um den Dorfplatz und Dorfladen zu einem Zentrum des dörflichen Geschehens werden. Der Gemeinderat will jetzt beide Standorte in Betracht ziehen.

