Neue Laufserie geht im Allgäu an den Start: Das ist der Voralpencup

02.04.2023 | Stand: 15:55 Uhr

Der Eistobellauf wird 20 Jahre alt. Und für deses Jubiläum hat sich der SV Maierhöfen-Grünenbach etwas Neues ausgedacht. „Wir wollten zunächst eigentlich nur eine Kombiwertung mit unserem Kugelberglauf machen. Dann kam die Idee auf, auch den Hauchenberglauf einzubeziehen. Er liegt direkt vor der Haustür – und passt ins Profil“, sagt Organisator Dominic Poschenrieder. Herausgekommen ist eine neue Laufserie „für alle, die gerne im Gelände laufen“: der VBAO-Voralpencup.

Der Voralpencup startet am 12. Mai in Maierhöfen

Der SV Maierhöfen-Grünenbach wirft dafür seinen Kugelberglauf am 12. Mai und seinen Eistobellauf am 22. Juli ins Rennen. Der TV Weitnau seinen Hauchenberglauf am 8. Juli. Die Läufe sind sich alle ähnlich, aber dennoch verschieden. „Die Schnittmengen sind bisher noch nicht so groß“, sagt Poschenrieder.

Der Kugelberglauf, der 2022 seine Premiere gefeiert hatte, hat durch seinen vergleichsweise lockeren Rahmen eine eher jüngere Klientel angesprochen. Der Hauchberglauf wiederum ist traditionell auch die Schwäbische Seniorenmeisterschaft im Berglauf und somit bei den älteren Jahrgängen beliebt. Der Eistobellauf wiederum ist der Klassiker schlechthin, der querbeet Läufer aus allen Ecken der Region anzieht.

„Wir erhoffen uns natürlich, dass wir durch die Cupwertung den einen oder anderen Läufer zusätzlich abgreifen können“, sagt Poschenrieder. Zumal es in der näheren Umgebung keine Laufserie dieser Art gebe. Und auch das Wertungssystem ist so ausgelegt, dass die „Vielläufer“ im Vorteil sind.

Für jede Platzierung gibt es Punkte. Wer einen Lauf gewinnt, erhält 200 Zähler, wer auf Rang 100 landet immer noch einen Punkt. Die Abstufung ist also relativ engmaschig. Was das bedeutet, rechnet der 34-Jährige wie folgt vor: „Wer dreimal startet und dreimal auf Platz 11 landet, hat am Ende mehr Punkte als jemand, der zweimal gewinnt, aber nur zwei Läufe absolviert.“

Luca Hilbert vom SV Oberreute ist Favorit auf die Gesamtwertung

Im Vorjahr hatte Luca Hilbert vom SV Oberreute alle drei genannten Läufe gewonnen. Sollte er beim Voralpencup am Start sein, ist er ein heißer Kandidat für den Gesamtsieg.

Für die Gesamtwertung zählt jeder Lauf. Ein Streichresultat gibt es nicht. Wer alle drei Läufe absolviert, kommt auf 24,6 Kilometer und fast 1000 Höhenmeter – bergauf, bergab und flach geradeaus, über Asphalt, Schotter, Wiesen und Wurzeltrails. Freilich gilt: Jede Veranstaltung steht auch weiterhin für sich. Wer möchte, kann auch nur einen Lauf absolvieren.

Für die Gesamtwertung gibt es vier Wertungsklassen: Damen und Herren (Jahrgang 1984 und jünger), Damen Masters und Herren Masters (Jahrgang 1983 und älter). Die ersten Drei jeder Altersklasse erhalten Geldpreise. Insgesamt schütten die beiden Vereine 1200 Euro aus. Hinzu kommen Sachpreise. Und unter allen, die alle drei Läufe absolviert haben, wird ein Wohnmobil für mehrere Tage verlost – unabhängig von der Platzierung.

